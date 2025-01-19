В минувшем году Роскомнадзор заблокировал более 44,5 тыс. фишинговых сайтов

В 2024 году по требованию прокуратуры был ограничен или заблокирован доступ к более чем 44,5 тыс. фишинговых интернет-ресурсов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России, передает ТАСС.

Согласно письму, подписанному первым заместителем генпрокурора Анатолием Разинкиным, Роскомнадзор провел меры по ограничению доступа и остановке работы более чем 44,5 тыс. фишинговых ресурсов по требованию надзорного органа.

Как отметил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин, мошенники активно используют фишинговые ресурсы для кражи личной информации и финансов граждан, маскируя их под официальные сайты. Он подчеркнул, что блокировка таких сайтов осуществляется систематически и с участием других государственных органов, таких как Центробанк.