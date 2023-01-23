В минувшем году благодаря прокуратуре в РТ выплачено более 600 млн долгов по зарплате

В прошлом году прокуратура Татарстана уделяла особое внимание защите трудовых и социальных прав граждан. Об этом сегодня на итоговой коллегии республиканской прокуратуры говорил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.

Благодаря прокурорскому вмешательство в 2022 году были пресечены многочисленные факту невыплаты зарплаты сотрудникам предприятий, в том числе в компаниях с иностранным участием. Также прокуроры выявили и пресекли случаи незаконных увольнений и изменений в трудовых договорах.

К примеру, надзорное ведомство добилось полного погашения многомиллионного долга по зарплате перед работниками стратегического предприятия Казанский завод синтетического каучука. Им было выплачено порядка 50 млн рублей.

Всего благодаря прокурорскому вмешательству погашено более 600 млн рублей задолженности по заработной плате.

