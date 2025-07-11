В Минтруде Татарстана обсудили обеспечение кадрами предприятий ОПК

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Сегодня, 11 июля, в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ прошло совещание, посвященное обеспечения кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса Татарстана. Мероприятие было организовано в рамках реализации национального проекта «Кадры», сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в обсуждении приняли представители Минтруда РТ, прокуратуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства промышленности и торговли РТ, исполкома Казани, а также самих предприятий ОПК города и республики.

Руководитель профильного министерства Эльмира Зарипова рассказала о ситуации на рынке труда республики, межведомственном взаимодействии в решении вопросов кадрового обеспечения предприятий Татарстана.

Фото: пресс-служба Минтруда РТ

По словам докладчицы, центры занятости населения на постоянной основе проводят индивидуальную работу по содействию предприятиям в подборе кадров. За каждым предприятием ОПК закреплен персональный кадровый консультант со стороны центра занятости. Разработаны и утверждены планы комплектования кадрами, которые корректируются с учетом текущей ситуации.

Решению задач по кадровому обеспечению служат и проводимые ярмарки вакансий. Третий год подряд масштабным мероприятием становится Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В 2025 году ярмарка собрала более чем на 90 площадках по Татарстану 778 различных организаций республики, в том числе 88 предприятий ОПК. Ярмарку посетили более 45 тыс. человек. Часть гостей впоследствии трудоустроилась на предприятия ОПК.

«Одним из направлений в обеспечении кадрами является обучение взрослого населения. В 2025 году обучение граждан продолжается в рамках национального проекта «Кадры», – особо отметила Эльмира Зарипова.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами. «Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркивал он.