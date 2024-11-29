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Общество 29 ноября 2024 08:30

В Минтруде РТ рассказали, где работают вахтовики из Татарстана

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За пределами Татарстана на сегодняшний день трудятся более 30 тыс. жителей, или 1,5% от общей численности занятого населения республики. Это люди, работающие вахтовым методом. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ, сославшись на сведения Росстата.

«По данным исполнительных комитетов муниципальных районов республики, 2,5 тыс. граждан работают вахтовым методом. Они чаще всего ездят на работу в Москву и Московскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Иркутскую и Тюменскую области, Республику Башкортостан», — раскрыли в пресс-службе ведомства информацию о вахтовых рабочих из другого источника.

Вахтовики из Татарстана трудятся бурильщиками, помощниками бурильщиков, водителями различных специализаций, машинистами, нефтяниками, слесарями и строителями.

#минтруд рт #рынок труда #росстат
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