В Минтруде РТ объяснили, как татарстанцам стать востребованными на рынке труда

Чтобы жители Татарстана в дальнейшем были востребованы на рынке труда, им следует обучаться IT-компетенциям. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Чтобы соискатели были востребованы на рынке труда, им нужно получать новые знания и компетенции, пробовать себя в разных сферах деятельности. Безусловно, нужно обладать азами IT-компетенций для успешного трудоустройства в будущем. Нужно уметь работать в команде, решать общие задачи», — заметила она.

В настоящее время на рынке труда республики насчитывается 54 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится примерно 17 тыс. человек. Таким образом, у каждого соискателя есть возможность выбора среди трех вакансий.