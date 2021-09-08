В Минтруде РТ назвали вакансии сентября с зарплатой до 300 тыс. рублей

В числе самых высокооплачиваемых вакансий Татарстана этой осенью оказались торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов. О топе самых высокооплачиваемых специалистов ИА «Татар-информ» рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«В числе наиболее привлекательных рабочих мест с точки зрения предлагаемой заработной платы — торговые представители, специалисты по недвижимости, главные инженеры проектов, директора вычислительных центров. Уровень предлагаемых зарплат для них колеблется от 150 тыс. до 300 тыс. рублей», — сообщила она.

«Но нужно понимать, что данные вакансии являются не массовыми, а единичными и что они заведомо предусматривают высокие требования к соискателям», — заметила собеседница агентства.

Сегодня на рынке республики насчитывается 54 тыс. свободных рабочих мест. При этом в центрах занятости населения в качестве безработных числится примерно 17 тыс. человек. Таким образом, на каждого зарегистрированного безработного в республике приходится три вакансии.