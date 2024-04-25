В Минтруде РФ заявили о равенстве полов и объяснили разрыв в зарплатах

В Минтруде РФ заявили об обеспечении гендерного равенства в сфере труда. Согласно отчету министерства, разница в оплате труда мужчин и женщин обусловлена не полом, а сложностью, условиями труда, пишет РБК.

Напомним, согласно Конституции РФ, мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Также по нормам Трудового кодекса никого не могут ограничить в трудовых правах и свободах или наделить какими-либо преимуществами в зависимости от пола, расы, цвета кожи и так далее.

В министерстве подчеркнули, что зарплата каждого сотрудника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества труда и максимальным размером не ограничивается. Если на аналогичных должностях мужчины и женщины получают разную заработную плату, то работодатель нарушает закон.

Таким образом, на сегодняшний день на рынке труда в России обеспечено равноправие полов, полагают в ведомстве.

Интересно, что в 2021 году министр труда и соцзащиты Антон Котяков признавался, что в России показатель гендерного неравенства в зарплатах выше, чем в Европе. Согласно данным спикера, лишь 36,5% работающих женщин довольны своим доходом. Причем Росстат приводил за 2021-й следующие данные: в РФ женщины зарабатывают в среднем 48,5 тыс. рублей, а мужчины – 67,1 тыс. (на 27,5% больше).

Отметим, что по данным Счетной палаты, в области культуры и спорта женщины получают на 33,4% меньше мужчин, в гостиничном бизнесе и общепите — на 29,8%, в IT-сфере – на 29,7%, в сфере недвижимости – на 9,2%, в строительстве – на 8,4%, а в сфере образования — на 1,9%.