В Минтруде РФ выступили против найма россиян, уехавших из страны

Минтруд выступил против найма россиян, уехавших за границу. Как отметили в ведомстве, трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются», пишет РБК. Напомним, согласно действующему трудовому кодексу, россиянам не запрещено работать из другой страны.

Как пояснил представитель ведомства Дмитрий Мыльников, дистанционный сотрудник, который собирается выехать за границу, должен предупредить об этом работодателя, так как в этом случае у работника фактически меняется место работы. Если же сотрудник не сообщает начальству о переезде, то он нарушает трудовой договор.

Минтруд РФ же считает, что нельзя заключать трудовой договор о дистанционной работе с человеком, который планирует трудиться на компанию за пределами России. Такое сотрудничество для российских организаций может осуществляться только в рамках гражданско-правовых отношений, подчеркнули в ведомстве.