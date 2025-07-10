В Минтруде РФ опровергли сообщения о завозе миллиона трудовых мигрантов из Индии

Заявления о якобы планируемом привлечении 1 млн трудовых мигрантов из Индии в Россию из-за нехватки квалифицированных специалистов не соответствуют действительности. Об этом со ссылкой на Министерство труда РФ сообщает ТАСС.

По информации профильного ведомства, на 2025 год квота на трудовых мигрантов из Индии в целом по стране составляет 71 817 человек. Общая квота для иностранных работников равняется 234,9 тыс. человек.

Ранее президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью агентству ЕАН заявил, что до конца года в Россию может приехать до 1 млн индийских рабочих для восполнения нехватки кадров.

«Насколько я слышал от своих индийских коллег, до конца года в Россию, в том числе и Свердловскую область, приедет 1 млн специалистов из Индии», – сказал он накануне, посетовав на кадровый дефицит в регионе.

В связи с эти в Минтруде напомнили, что набор рабочей силы из стран с визовым режимом, в том числе из Индии, ведется строго по установленным квотам, которые формируются заранее – на основе заявок от регионов и потребностей работодателей.

Квота для Свердловской области допускает привлечение лишь 4343 работников изо всех визовых стран, но пока этот лимит выбран только на 13,6%.