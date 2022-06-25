В Минтруде напомнили, что татарстанцев ожидает праздничный выходной в июле

Татарстанцев ожидает дополнительный выходной в июле. Об этом напомнили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

«В соответствии с Указом Президента РТ от 09.04.2022 № УП-256 „Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2022 году“ 9 июля — начало проведения праздника Курбан-байрам — является нерабочим праздничным днем», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что продолжительность рабочей смены в день, непосредственно предшествующий нерабочему праздничному, сокращается на один час. Таким образом 8 июля татарстанцы смогут уйти с работы на час раньше.