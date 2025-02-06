В Минтруда РТ рассказали, сколько в республике живет одиноких пенсионеров старше 80 лет

На сегодняшний день в Татарстане живет больше 50 тысяч одиноких пожилых людей, которым за 80 лет. Такую цифру назвала глава Минтруда РТ Эльмира Зарипова, чьи слова приводит ГТРК «Татарстан».

Она отметила, что министерство вместе с учреждениями здравоохранения, с органами местного самоуправления провели обход пожилых граждан республики, начиная с осени 2024 года. За это время проверили условия жизни всех ветеранов Великой Отечественной войны: им оказали медпомощь и обеспечили социальный уход.

Сейчас 5 тыс. одиноких пожилых людей находятся на надомном обслуживании, из них порядка 1 тыс. человек включены в систему долговременного ухода. За некоторыми гражданами ухаживают родственники, для которых в Татарстане проводят спецобучение.

Еще одиноким пожилым предлагают посетить спецучреждения, где за ними смогут присматривать специалисты. Порядка 20 человек согласились приехать, отмечает Зарипова.

Помимо этого, Минтруд РТ помог восстановить социальные связи пожилых людей с родными. По словам Зариповой, связь «обрывается», когда, например, дети уезжают в города, а пожилой человек остается жить в селе. В таком случае на детей выходят министерство труда республики и органы самоуправления.