В минтруда РТ рассказали о поддержке участников СВО, готовых начать свой бизнес

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова на заседании Госсовета РТ рассказала о мерах поддержки для участников СВО, которые планируют открыть собственное дело.

«Для участников СВО и членов их семей предусмотрены выплаты: 200 тысяч рублей – на развитие личного подсобного хозяйства и 350 тысяч рублей – на регистрацию в качестве самозанятого. С 1 января 2026 года при предоставлении финансовой поддержки доходы участников СВО учитываться не будут», – отметила Эльмира Зарипова.

По ее словам, в Татарстане 21 человек – участники СВО и члены их семей – уже открыли собственное дело.