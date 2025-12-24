news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 24 декабря 2025 14:15

В минтруда РТ рассказали о поддержке участников СВО, готовых начать свой бизнес

Читайте нас в
Телеграм

Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова на заседании Госсовета РТ рассказала о мерах поддержки для участников СВО, которые планируют открыть собственное дело.

«Для участников СВО и членов их семей предусмотрены выплаты: 200 тысяч рублей – на развитие личного подсобного хозяйства и 350 тысяч рублей – на регистрацию в качестве самозанятого. С 1 января 2026 года при предоставлении финансовой поддержки доходы участников СВО учитываться не будут», – отметила Эльмира Зарипова.

По ее словам, в Татарстане 21 человек – участники СВО и члены их семей – уже открыли собственное дело.

#минтруда занятости и социальной защиты рт #помощь участникам СВО #бизнес
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

«Ансат», «метеоры» и новые заводы: выбираем главное промсобытие в Татарстане в 2025 году

23 декабря 2025
«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

«Успевать и радоваться жизни!»: в «Татмедиа» подвели итоги года и наградили сотрудников

23 декабря 2025