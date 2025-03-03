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Общество 3 марта 2025 10:40

В Минтруде РФ объяснили, как матери с маленькими детьми могут перейти на удаленку

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В Минтруде РФ объяснили, как матери с маленькими детьми могут перейти на удаленку
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работодатели по взаимному согласию сторон уже могут переводить женщин с маленькими детьми на удаленную работу. Об этом напомнил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

«Сегодня такая возможность уже есть. При возможности, при взаимном согласии сторон, в рамках действующего трудового законодательства такое соглашение может быть достигнуто», – заметил руководитель профильного министерства.

Ранее стало известно, что в Государственную Думу собираются внести законопроект, которым обяжет работодателей переводить беременных женщин и женщин с детьми до 3 лет на удаленный режим работы на основании письменного заявления (при условии, что специфика работы позволяет сотруднику трудиться дистанционно).

#семьи с детьми #удаленная работа
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