В Минтранспорта рассказали, когда в Мариуполе откроют аэропорт

Аэропорт Мариуполя введут в эксплуатацию в 2024-2025 годах, если это позволит сделать обстановка. Об этом заявил министр транспорта РФ Виталий Савельев на встрече с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

«В завершение могу сказать, что в наше общее развитие также попадают пять аэропортов — это Мариуполь, Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье (российские войска еще ни разу не устанавливали контроль над Запорожьем, а Херсон был оставлен вместе со всей правобережной частью Херсонской области в ноябре прошлого года — прим. Т-и)», — доложил глава Минтранса РФ российскому лидеру.

«Когда появится возможность, мы начнем с Мариуполя. Мы сейчас занимаемся подготовкой проектно-сметной документации», — уточнил он.

Министр подчеркнул, что аэропорты в остальных присоединенных регионах тоже запустят, но чуть позже, поэтапно, поскольку там есть значительные разрушения.

В мае в Мариуполе уже запустили движение по восстановленному участку трамвайных путей. К церемонии в режиме видеосвязи присоединился Президент РФ Владимир Путин. Ранее, в марте, глава государства сам посетил город, чтобы оценить ход ремонтных работ.