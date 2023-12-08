В Минтрансе РФ предложили запретить превышать среднюю скорость между камерами фиксации

В Министерстве транспорта России доработали проект изменений ПДД: вводится понятие «средняя скорость», а также запрет на ее превышение на участках дорог между камерами видеофиксации нарушений.

Уточняется, что средняя скорость в данном случае – это значение, которое равно отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, потраченное транспортом на преодоление этого участка, пишет Коммерсантъ.

Отмечается, что цель таких дополнений в правилах дорожного движения – устранить «эффект кенгуру» (когда водители тормозят перед камерой, проезжают ее, а потом снова разгоняются).

Поправки хотят ввести в силу с 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали регионы и Минэкономики.

Интересно, что наказание за такое нарушение отменили в 2021-м. Тогда Верховный суд посчитал неправомерным указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места нарушения.