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В Минтрансе РФ предложили запретить превышать среднюю скорость между камерами фиксации
В Министерстве транспорта России доработали проект изменений ПДД: вводится понятие «средняя скорость», а также запрет на ее превышение на участках дорог между камерами видеофиксации нарушений.
Уточняется, что средняя скорость в данном случае – это значение, которое равно отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, потраченное транспортом на преодоление этого участка, пишет Коммерсантъ.
Отмечается, что цель таких дополнений в правилах дорожного движения – устранить «эффект кенгуру» (когда водители тормозят перед камерой, проезжают ее, а потом снова разгоняются).
Поправки хотят ввести в силу с 1 сентября 2024 года. Проект уже поддержали регионы и Минэкономики.
Интересно, что наказание за такое нарушение отменили в 2021-м. Тогда Верховный суд посчитал неправомерным указывать участок дороги между камерами, а не конкретное местоположение в качестве места нарушения.
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