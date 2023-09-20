В Минтрансе РФ готовы обсуждать возможность запуска на дорогах автономных беспилотников

В Минтрансе готовы обсуждать возможность запуска на дорогах автомобилей пятого уровня автономности. Об этом заявил заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов на круглом столе по искусственному интеллекту, который прошел на Международном форуме Kazan Digital Week-2023.

«Очень ждем пятый уровень автономности. Надеюсь, что технологически придем к тому, что в ближайшее время созреем для допуска на дороги общего пользования пятого уровня автономности транспортного средства. Готовы обсуждать и помогать», – сказал спикер.

Пятый уровень автономности подразумевает, что автомобиль самостоятельно передвигается по дорогам общего пользования без сопровождения водителя-испытателя или инженера.

Говоря об использовании искусственного интеллекта на транспорте, Баканов отметил, что беспилотное такси «Яндекса» проехало уже 26 млн километров.

Он добавил, что компания РЖД – одна из немногих в транспортной отрасли, где есть стратегия по искусственному интеллекту. Наиболее перспективное направление применения искусственного интеллекта в ее деятельности – моделирование перевозочного процесса и прогнозирование ремонта в системах управления инфраструктурой.

«Они используют искусственный интеллект или речевые сервисы, где чат-боты помогают обрабатывать в среднем практически половину поступающих запросов», – заметил замминистра транспорта.

По его словам, искусственный интеллект используется и на автомобильной дороге М12 «Восток». Здесь применена современная безбарьерная система взимания платы по технологии «свободный поток», в основе которой лежит компьютерное зрение. «Свободный поток позволяет в 25 раз быстрее обеспечивать пропускную способность на автодороге», – подчеркнул Баканов.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «Что касается компаний-лидеров, которые успешно внедряют технологии искусственного интеллекта, то они демонстрируют уверенное увеличение прибыли и производительности труда. И такие, пусть даже отдельные примеры всё больше влияют на повышение эффективности различных отраслей промышленности, да и всей национальной экономики», – говорил ранее глава государства.