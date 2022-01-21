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Ру Тат
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Официальная хроника
21 января 2022  11:17

В Минтрансе и Минстрое Татарстана назначены новые заместители министров

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Ряд кадровых изменений произошел в двух министерствах Татарстана. Новые заместители министров назначены в Минтрансе и Минстрое РТ. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документы размещены на официальном портале правовой информации РТ.

Так, с 20 января 2022 года на должности заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства РТ назначены Айрат Садыков и Тимур Никонов. 

С этой же даты новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики назначен Ильнур Нурмухаметов.

#кадровые назначения
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