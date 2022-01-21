В Минтрансе и Минстрое Татарстана назначены новые заместители министров

Ряд кадровых изменений произошел в двух министерствах Татарстана. Новые заместители министров назначены в Минтрансе и Минстрое РТ. Соответствующие распоряжения подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документы размещены на официальном портале правовой информации РТ.

Так, с 20 января 2022 года на должности заместителей министра транспорта и дорожного хозяйства РТ назначены Айрат Садыков и Тимур Никонов.

С этой же даты новым заместителем министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики назначен Ильнур Нурмухаметов.