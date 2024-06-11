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В Минстрое Татарстана заработает департамент развития территорий
В Министерстве строительства и ЖКХ Татарстана создают департамент развития территорий, который заработает уже 1 июля этого года. Об этом «Татар-информу» рассказал замглавы ведомства Владимир Кудряшев.
«С 1 июля в министерстве будет создан департамент развития территорий. У него будет три отдела прямого подчинения: отдел выдачи ГПЗУ и сведений из системы обеспечения градостроительной деятельности, отдел градостроительных разрешений (РНС и РНВ) и отдел обеспечения деятельности комиссии по землепользованию и застройке, заседания которой мы и сейчас раз в неделю проводим», – пояснил замминистра.
В департаменте также будет управление развития семи агломераций Татарстана: Казанской, Альметьевской, Заволжской, Камской, Северо-Западной, Юго-Западной, Северо-Восточной.
«Мы решили пересмотреть структуру, обосновали ее, и Раис РТ пошел нам навстречу», – добавил Кудряшев.
Подробнее – в материале «Минстрой о реформе градостроения Татарстана: «Мы предотвратили застройку не по правилам».
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