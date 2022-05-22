В Минстрое Татарстана рассказали о возведении объектов по нацпроектам

На совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин доложил о работах по объектам возводимым или ремонтируемым в рамках национальных проектов.

Так, работы уже ведутся на 20 из 27 объектов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Они выполнены на 12%, передает пресс-служба Президента РТ.

Три объекта по федеральному проекту «Жилье» готовы на 11%.

В Нурлате строится система водоснабжения с водозаборным узлом. Этот объект проходит по национальному проекту «Чистая вода». Работы выполнены на 15%.

По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» удалось расселить 192 квартиры площадью 5 213 кв.м.

В Казани по нацпроекту «Экология» реконструируются очистные сооружения и рекультивация иловых полей. Первый объект завершен на 31%, второй - на 9%. Кроме того, работы по рекультивации Самосыровского полигона выполнены на 36%.

В Тукаевском районе РТ по нацпроекту «Образование» строится школа на 100 мест. В Казани строится детский сад в рамках нацпроекта «Демография».

По нацпроекту «Здравоохранение» в Татарстане за год должны быть возведены 34 объекта. На сегодня они построены на 14%.

В республике на 11% выполнены работы по 5 объектам нацпроекта «Культура». В частности реконструируются Нижнекамский ТЮЗ и Дом культуры в Буинске.