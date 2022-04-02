В Минстрое Татарстана доложили о ходе капремонта социальных объектов и жилых домов

О том, как продвигается капитальный ремонт объектов социально-культурной сферы и многоквартирных домов в Татарстане, доложил на совещании в Доме Правительства первый замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов, сообщает портал регионального Кабмина.

Докладчик рассказал, что по капремонту объектов культурного назначения работы начаты на двух объектах. Ремонт ведется и в двух оздоровительных лагерях.

Также ведутся работы в шести молодежных центрах, на 15% выполнены работы по программе капитального ремонта муниципальных архивов. По стационарным организациям соцобслуживания плановый объем работ закрыт на 23%, стационарным объектам здравоохранения — на 41%.

Капитальный ремонт исполкомов осуществлен на 34%, подростковых клубов — на 48%, зданий подведомственных учреждений ГУВ — 65%, управлений сельского хозяйства и продовольствия — 76%.

Также Фролов проинформировал о реализации программы капремонта многоквартирных домов. В этом году финансирование программы составляет 6 млрд 430 млн рублей. Всего должны быть обновлены 760 жилых объектов. На сегодняшний день заключены договоры на 135 домов.

Отдельно докладчик остановился на вопросах платежной дисциплины населения. В феврале собираемость платежей за ЖКУ составила 93,7%, что на 3% выше, чем за аналогичный период 2021 года. Среднегодовой объем собираемости достигает 99,3%. Тем не менее общий объем долгов населения за ЖКУ составляет 8 млрд 661 млн рублей.