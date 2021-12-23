В Минстрое РТ назвали причины роста популярности индивидуального жилья

Из-за пандемии и повышения финансовой поддержки в Татарстане стало набирать популярность индивидуальное жилье. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

«Люди пришли к пониманию, что уже почти два года весь мир живет в сложнейших условиях, и ограничительные меры легче переносить в своем доме», — пояснил спикер.

Гимаев напомнил, что в России действуют несколько программ государственной поддержки, которыми можно воспользоваться при приобретении жилья. Так, весной 2020 года была запущена льготная сельская ипотека. А с 2011 года в Казани работает программа по обеспечению многодетных семей бесплатными земельными участками.

«У ИЖС прекрасные перспективы развития, — подчеркнул замминистра. — В 2021 году введено более 1,7 тысячи квадратных метров жилья по линии ИЖС. В 2022 году, мы думаем, будет не меньше. То есть малоэтажка развивается семимильными шагами. Обратной дороги нет».