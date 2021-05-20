Минстрой РТ назвал причины серьезных аварий в отопительный период

В минувший отопительный период в сфере жилищно-коммунального хозяйства Татарстана произошло более 1,5 тыс. инцидентов и аварий. Такие данные озвучил сегодня министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании в Доме Правительства РТ.

«Анализ показывает, что наибольшее количество аварий возникает в сфере водоснабжения – 1,3 тыс. случаев, или 86% от общего количества. Наиболее серьезные аварии в сфере теплоснабжения были 5 декабря в Елабуге, где произошло отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения. Были отключены 42 многоквартирных дома, без тепла остались более 14 тыс. человек. Отключение произошло из-за аварийных работ на теплотрассе. В Казани 13 января на ул. Краснококшайской было отключено 40 многоквартирных домов, две школы и один детсад. Без тепла оказались более 10 тыс. человек. В Нижнекамске 18 января без горячей воды остались 20 многоквартирных домов и один детский сад, без тепла оказались более 10 тыс. человек», – сказал он.

Спикер отметил, что системной проблемой в сфере ЖКХ является состояние инженерных сетей. Это одна из основных причин высокой аварийности. Согласно статистическим данным, степень износа сетей по республике составляет 54%. При этом являются ветхими и требуют замены более 30% коммуникаций.