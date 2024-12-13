В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли и сферы ЖКХ Татарстана

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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с министром строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Маратом Айзатуллиным.

Как сообщает пресс-служба Минстроя РФ, стороны подвели итоги реализации федпроектов действующего национального проекта «Жилье и городская среда» - благоустройство территорий, расселение аварийного жилищного фонда, развитие транспортной и коммунальной инфраструктуры. Проведение глубокого анализа хода выполнения ключевых мероприятий вместе с учетом накопленного опыта позволяет сформировать комплексный подход к реализации нового национального проекта «Инфраструктура для жизни». Нацпроект включит в себя эффективные инструменты для строительства, модернизации и оптимизации инфраструктурных объектов, что способствует улучшению качества жизни граждан и гармоничному развитию городской среды.

Отмечается, что в Татарстане выполняется федеральный план по вводу жилья - за 10 месяцев этого года построено и введено 3,05 млн м², из которых ИЖС составляет 2,2 млн м² жилья. Также регион активно занимается развитием транспортной и коммунальной инфраструктуры. По программе «Стимул» введено 12 автодорог, 6 объектов ЖКХ и инженерные сети.

Помимо этого, республика является одним из 13 регионов страны, которые в этом году принимают участие в реализации федпроекта «Оздоровление Волги». В настоящее время ведется оформление ввода комплекса очистных сооружений в Казани, что позволит улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Еще в рамках самого узнаваемого федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Татарстане завершены работы на всех 60 запланированных на 2024 год пространствах. Летом этого года в Калуге от региона были определены 7 проектов-победителей IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализация которых запланирована на ближайшие годы. Мероприятия по благоустройству населенных пунктов продолжатся и в новом нацпроекте.

На встрече также было отмечено, что программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 в республике была успешно завершена досрочно, что говорит о высоком уровне работы властей по улучшению жилищных условий граждан. Это также подтверждает стремление Татарстана к созданию комфортной и безопасной городской среды для своих жителей. Планомерная реализация мероприятия по обновлению жилищного фонда запланирована в новом нацпроекте.