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В Минстрое России допустили запуск ипотеки на ИЖС с госсубсидиями до 1%
В РФ могут запустить новую программу льготной ипотеки на покупку домокомплектов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, пишет «Газета.ru».
По словам спикера, субсидировать этот кредит будут до 1%. То есть это не скажется на итоговой цене для граждан.
Он также добавил, что инициативу хотят распространить и на строительные подрядные организации.
Ранее в Госдуме уже приняли в первом чтении законопроект, который разрешает подрядчикам заключать договоры на ИЖС с использованием эскроу-счетов при строительстве из домокомплектов с применением отечественных материалов.
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