В Минстрое России допустили запуск ипотеки на ИЖС с госсубсидиями до 1%

В РФ могут запустить новую программу льготной ипотеки на покупку домокомплектов для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с использованием эскроу-счетов. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, пишет «Газета.ru».

По словам спикера, субсидировать этот кредит будут до 1%. То есть это не скажется на итоговой цене для граждан.

Он также добавил, что инициативу хотят распространить и на строительные подрядные организации.

Ранее в Госдуме уже приняли в первом чтении законопроект, который разрешает подрядчикам заключать договоры на ИЖС с использованием эскроу-счетов при строительстве из домокомплектов с применением отечественных материалов.