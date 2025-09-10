news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 10 сентября 2025 16:43

В Минстрое РФ обсудили применение отечественных технологий в строительстве и ЖКХ

Читайте нас в
Телеграм
В Минстрое РФ обсудили применение отечественных технологий в строительстве и ЖКХ
Фото: Телеграм-канал Минстроя РФ

На совещании под руководством министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина обсудили возможность использования наработанного опыта при реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минстроя РФ.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и генеральный директор Торгово-финансовой компании КАМАЗ Андрей Кожевников.

Фото: Телеграм-канал Минстроя РФ

Отдельное внимание было уделено обеспечению регионов строительной и коммунальной техникой с учетом задач, обозначенных в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

Также обсудили развитие и поддержку применения отечественных материалов, техники и технологий на значимых инфраструктурных объектах. Участники совещания подчеркнули важность кооперации и эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти с социально ориентированным бизнесом, работающим на достижение государственных целей.

Фото: Телеграм-канал Минстроя РФ

#инфраструктура #минстрой россии
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

Ларионова: Минниханов поручил создать лучший в России центр по реабилитации ветеранов СВО

9 сентября 2025
Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

Пять участков для голосования на выборах Раиса Татарстана появятся в зоне СВО

9 сентября 2025