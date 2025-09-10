В Минстрое РФ обсудили применение отечественных технологий в строительстве и ЖКХ

Фото: Телеграм-канал Минстроя РФ

На совещании под руководством министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина обсудили возможность использования наработанного опыта при реализации масштабных инфраструктурных и промышленных проектов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Телеграм-канале Минстроя РФ.

В совещании приняли участие заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко и генеральный директор Торгово-финансовой компании КАМАЗ Андрей Кожевников.

Отдельное внимание было уделено обеспечению регионов строительной и коммунальной техникой с учетом задач, обозначенных в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

Также обсудили развитие и поддержку применения отечественных материалов, техники и технологий на значимых инфраструктурных объектах. Участники совещания подчеркнули важность кооперации и эффективного взаимодействия федеральных и региональных органов власти с социально ориентированным бизнесом, работающим на достижение государственных целей.