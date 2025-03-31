В Минспорте РТ рассказали, как получить знак ГТО

С 1 января 2025 года в системе ГТО произошел ряд изменений, в том числе в процедуре присвоения Знаков отличия. Минспорт РТ рассказал, на что нужно обратить внимание при получении Знака ГТО.

Как записаться на выполнение нормативов ГТО?

Записаться на выполнение нормативов ГТО теперь можно через Госуслуги (На данный момент услуга доступна в 6 регионах: Хабаровский край, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Новосибирская область, Воронежская область, г. Севастополь) или лично/по звонку в Центре тестирования, где планируете выполнять нормативы.

Приходя на выполнение нормативов при себе необходимо иметь УИН, документ, удостоверяющий личность, действующую медицинскую справку, письменное согласие от родителя, опекуна или попечителя (для ребенка), спортивную одежду и обувь.

Где получить УИН?

На официальном сайте ГТО. Для этого надо зарегистрироваться на сайте через Госуслуги и следовать инструкциям.

Нормативы нужно выполнить в течении одного календарного года. Учитывайте, если в течении года вы переходите в новую возрастную ступень, выполнит нормативы предыдущей ступени уже не получится.

Перевыполнить норматив можно один раз в текущем году. Повторная попытка возможна не раньше, чем через 45 дней после первой.

Где искать свой Знак отличия?

Проверить свой знак отличия можно в личном кабинете в Госуслугах в разделе «Документы» - «Дополнительные документы» - «Знак отличия ГТО».

Введите ваш УИН ГТО, на экране появится информация о вашем достижении (Перенос данных в систему продолжается до конца марта). Услуга доступна для граждан от 14 лет.

Кроме того, информация о Знаках отличия доступна на сайте.

Информация для выполнивших нормативы Комплекса в 1 квартале 2025 года. Лицам, выполнившим нормативы Комплекса ГТО в 1 квартале 2025 года необходимо проверить личный кабинет на сайте.

Все нормативы, выполненные вами должны быть в личном кабинете и по итогу присвоен знак отличия - золото, серебро или бронза. Если вы выполнили на серебро или бронзу, то вам необходимо подписать заявление на получение знака в I квартале.

Если вы заметили какие-то недочеты, ошибки, то обязательно обратитесь в свой Центр тестирования, чтобы своевременно исправить ошибки до закрытия квартала.

Напомним, мероприятия комплекса ГТО реализуются в рамках госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта».