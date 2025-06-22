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На главную ТИ-Спорт 22 июня 2025 15:43

В Минспорта Татарстана рассказали о задачах «Ак Барса» на следующий сезон

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В Минспорта Татарстана рассказали о задачах «Ак Барса» на следующий сезон
Фото: matchtv.ru

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов поделился, какие задачи будет ставить казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в следующем сезоне КХЛ. Он отметил, что на меньшее, чем финал Кубка Гагарина, в Казани не согласны.

«Ак Барсу» надо выдохнуть, провести работу над ошибками. Тренерский штаб сохранен, сейчас они ведут трансферную кампанию. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Есть запрос на то, чтобы команда обновилась. В следующем сезоне в плей‑офф будем ставить самые высокие результаты. У «Ак Барса» всегда ставится максимальная цель. Это выход в финальную стадию, конечно», – цитирует Леонова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне команда Анвара Гатиятулина вышла в плей-офф с пятого места Восточной конференции. В первом раунде казанцы прошли екатеринбургский «Автомобилист» (4-3 в серии), после чего вылетели во втором раунде от московского «Динамо» (2-4 в серии).

#ХК Ак барс #владимир леонов #Минспорта РТ
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