В Минспорта РТ прокомментировали перенос федерального центра ГТО в Москву

Перенос федерального центра ГТО из Татарстана в Москву не изменит финансирование комплекса и не повлияет на проведение мероприятий по этому направлению. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Это рабочий процесс. Наша работа по возрождению комплекса ГТО никуда не пропадет. Некоторые путают и считают, что раз у нас забрали федеральный центр, то теперь ГТО в Татарстане не будет. Это не так. Мы также продолжаем работать, раньше дирекция вела контроль по всей стране, а теперь наши спортивные менеджеры немного разгружены», – заявил он.

Напомним, что когда в России решили возродить комплекс ГТО, эту задачу передали Татарстану. В республике все это время работал федеральный центр, а с начала этого года его перенесли в Москву.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» реализуется по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» и направлен на развитие массового спорта.