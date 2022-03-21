В Минспорта РТ объяснили, почему детям полезно заниматься флорболом

Флорбол – командный вид спорта, который способствует физическому развитию, социализации, кроме того, он очень доступен для занятий. Об этих преимуществах вида спорта корреспонденту «Татар-информа» рассказал замминистра спорта РТ Ильдар Садриев.

«В первую очередь, флорбол – это командный вид спорта, который помогает детям социализироваться. Кроме того, это беговой вид спорта, что способствует и физическому развитию ребенка», – отметил собеседник.

На занятия по флорболу также часто приводят и юных хоккеистов для того, чтобы они развивали в себе технику и становились более резкими, добавил исполнительный директор флорбольного клуба «Ирбис» Булат Габдрахманов.

По его словам, детей, занимающихся флорболом, в Татарстане вполне может ждать и профессиональная спортивная карьера. Клуб «Ирбис» был создан перед началом этого флорбольного сезона и сразу без поражений выиграл вторую лигу, теперь они будут выступать в Высшей Российской лиге.