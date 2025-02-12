В Минспорта РТ объяснили, как получить налоговый вычет за сдачу норм ГТО

Начиная с этого года за сдачу норм ГТО можно получить налоговый вычет в размере 2340 рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«За сдачу норм ГТО с 2025 года можно получить налоговый вычет в размере 2340 рублей. Это прежде всего актуально для работающих граждан. Школьники, студенты, пенсионеры, не трудоустроенные и родители в декретном отпуске выплату получить не смогут. Считаем, что такая возможность станет дополнительной мотивацией для наших граждан к занятиям физической культурой и спортом», – пояснил он.

Однако на выплату можно рассчитывать только в том случае, если нормы ГТО сданы на знак отличия – золотой, серебряный или бронзовый.

О том, можно ли получить вычет за прошлые года, Садриев уточнять не стал. По его словам, это будет зависеть от системы, выстроенной новым федеральным оператором ГТО, который теперь базируется в Москве. Известно только, что сдача норм останется бесплатной.

«Сейчас федеральный оператор находится в Москве, многое поменялось. Сейчас регистрацию нужно проводить через Госуслуги, а ранее работающий сайт АИС ГТО больше не существует», – пояснил исполнительный директор ГТО РТ Артур Сабитов.

При этом предыдущие результаты ГТО не будут утеряны. Сейчас происходит перенос данных со старого ресурса в Госуслуги, добавил он.

По словам Сабитова, в этом году по линии ГТО планируется ряд мероприятий, приуроченных к году Защитника Отечества в Татарстане. Ближайшим из них станет спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», который пройдет в марте.