В Минспорта РТ назвали основные проблемы в развитии детско-юношеских спортивных школ

Для подготовки спортсменов в Татарстане не хватает площадок. Об этой и других проблемах детско-юношеских спортшкол рассказал заместитель министра спорта республики Ильдар Садриев на заседании Комитета Государственного Совета РТ по социальной политике.

«Для спортивных школ Татарстана остро стоит вопрос о местах для проведения учебно-тренировочных мероприятий в общеобразовательных школах. Нехватка спортивных залов и ограничения по времени существенно сказываются на подготовке спортсменов», — заявил спикер.

Садриев уточнил, что в основном эта проблема возникает в крупных городах республики: Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. «Руководители общеобразовательных школ, наверное, большее предпочтение отдают коммерческим секциям, когда к ним приходят тренеры, в основном по единоборствам, и готовы оплачивать аренду спортивного зала. А у спортивных школ средств на это нет», — подчеркнул он.

В связи с этим замминистра попросил депутатов решить вопрос на законодательном уровне, чтобы общеобразовательные школы предоставляли свои залы для учебно-тренировочных занятий спортшкол.

Вторая проблема, по его словам, касается цифровизации. В частности, в Татарстане уже более двух лет внедряется информационная система «Мой спорт». Она позволяет родителям контролировать посещаемость детьми секций, а тренерам и администрации снизить бумажную работу. Но всё это требует наличия современной оргтехники, а в спортшколах она очень устарела, заметил докладчик.

Благодаря поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в ближайшее время ожидается поступление компьютеров на сумму более 30 млн рублей. «Но это тот минимум, который попросили, чтобы в каждой школе были ноутбуки и компьютеры. И есть еще дополнительная потребность у республиканских учреждений почти на 15 млн рублей», — отметил замминистра спорта.

Он добавил, что каждому штатному тренеру нужен планшет, чтобы он фиксировал присутствие детей на занятиях и выставлял оценки. По предварительным расчетам, на эти цели нужно более 60 млн рублей. «Благодаря гаджетам можно проводить учебно-тренировочный процесс на более высоком уровне, то есть снимать на видео весь процесс и тут же делать разбор. Мы вышли с предложением, но пока оно не поддержано», — пояснил спикер.

Следующая проблема заключается в том, что тренеры-преподаватели спортивных школ не имеют надбавок к зарплате за наличие ведомственных наград. При этом педагогам общеобразовательных школ, имеющим ведомственные награды, устанавливается ежемесячная отраслевая надбавка.

«В этом году мы готовили соответствующее обращение, но оно не было поддержано. Цена вопроса — более 8 млн рублей ежегодно. И для материального стимулирования тренеров-преподавателей, работающих в спортшколах со статусом „олимпийский”, хотели бы увеличить размер надбавок с 7% до 15%, как в других регионах России. Для этого ежегодно необходимо будет более 22 млн рублей», — сообщил Садриев.

В настоящее время в Татарстане функционируют 162 спортивные школы. В них занимаются около 90 тыс. детей. Обучение проводят более 3 тыс. тренеров-преподавателей.

В школах развиваются 79 видов спорта, в том числе 46 олимпийских. В число самых популярных видов спорта в республике входят футбол, плавание и хоккей.