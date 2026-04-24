На главную ТИ-Спорт 24 апреля 2026 15:46

В минском «Динамо» ответили, останется ли Квартальнов в клубе
Фото: hcdinamo.by

Генеральный директор минского «Динамо» Артём Каркоцкий ответил на вопрос, продолжит ли Дмитрий Квартальнов работу в штабе на будущий год.

«По поводу тренерского штаба все решения будем принимать до 31 мая. Сезон получился интересным. Концовка оставила двоякое впечатление. Чтобы подвести итоги, нужно время. До конца мая будем этим заниматься», – цитирует Каркоцкого «Чемпионат».

Минская команда вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина в сезоне-2025/26 от «Ак Барса» со счетом 4-0 в серии.

Перед заключительной встречей «Динамо» в рамках четвертьфинала в Казани появилась информация об отставке Дмитрия Квартального. Однако позднее эту информацию опровергли.

Дмитрий Квартальнов возглавляет минское «Динамо» с 2023 года. Под его руководством белорусская команда впервые в истории дважды подряд прошла первый раунд Кубка Гагарина.

В рамках прошедшего регулярного сезона-2025/26 минчане стали вторыми (88 очков) в турнирной таблице КХЛ на «Западе».

