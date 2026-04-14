В минском «Динамо» ответили на слухи об отставке Квартальнова по ходу плей-офф КХЛ

Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию о возможном увольнении главного тренера Дмитрия Квартальнова. Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения, что специалист покинет свой пост после разгромного поражения от «Ак Барса» в третьем матче серии (0:4, счёт в серии 0-3).

В клубе заявили, что команда и весь тренерский штаб в полном составе готовятся к четвёртой игре, которая состоится завтра.

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с «Ак Барсом». Рекомендуем вам читать информацию в надёжных источниках, а блогерам – не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы минского клуба.