news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
14 апреля 2026

В минском «Динамо» ответили на слухи об отставке Квартальнова по ходу плей-офф КХЛ

Читайте нас в
Телеграм
Фото: пресс-служба ХК "Динамо-Минск"

Пресс-служба минского «Динамо» опровергла информацию о возможном увольнении главного тренера Дмитрия Квартальнова. Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения, что специалист покинет свой пост после разгромного поражения от «Ак Барса» в третьем матче серии (0:4, счёт в серии 0-3).

В клубе заявили, что команда и весь тренерский штаб в полном составе готовятся к четвёртой игре, которая состоится завтра.

«Команда и тренерский штаб в полном составе готовятся к завтрашней игре с «Ак Барсом». Рекомендуем вам читать информацию в надёжных источниках, а блогерам – не отвлекать нашего главного тренера от подготовки к матчу!» – говорится в официальном сообщении пресс-службы минского клуба.

#дмитрий квартальнов #плей-офф КХЛ #хк динамо минск
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Муниципалитеты Татарстана увеличили количество мер поддержки участников СВО

14 апреля 2026
159 метров под землей: казанский автомобильный тоннель соединит город с Новой Портовой

14 апреля 2026
Новости партнеров