В Минске отметили 625-летие с момента появления ислама в Беларуси

Фото: Всемирный конгресс татар

В Минске отметили 625-летие поселения татар, появившихся на территории Беларуси в конце XIV века. В честь этого события в соборной мечети столицы республики прошла международная научно-практическая конференция «История татар как живая история ислама: к 625-летию поселения татар-мусульман на белорусских землях».

В ней приняли участие посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, делегация Всемирного конгресса татар под руководством председателя Даниса Шакирова, главы всех четырех основных религиозных конфессий в Беларуси – ислама, православия, католицизма и иудаизма и другие.

От имени Татарстана на конференции выступил руководитель исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. Он напомнил, что этот год ознаменован памятной датой – 1100-летием принятия Ислама народами Волжской Булгарии.

«Сегодня белорусские татары вместе с поволжскими татарами составляют единую общность. Они возродили мечети, сохранили древние книги, вместе проводят национальные и религиозные праздники, научные конференции, налаживают добрые отношения с представителями всех народов и религиозных конфессий белорусского государства. Татары Беларуси принимают участие в работе съездов Всемирного конгресса татар, проведении молодежных, религиозных и других форумов всетатарского сообщества», – отметил Шакиров.

С докладом о вкладе мусульман и татар в изучение, возрождение и сохранение культурного наследия народов Евразии выступил руководитель комитета по краеведению Исполкома Всемирного конгресса татар Альберт Бурханов. Он отметил, что татары, поселившиеся в Беларуси, остались в этих краях надолго, сохранив свою мусульманскую веру и национальные традиции, сообщается на сайте Всемирного конгресса татар.

Интересно, что конференция проходила в главной соборной мечети Минска, восстановленной силами мусульман Беларуси. В ее возрождение внесла свою лепту и Республика Татарстан.