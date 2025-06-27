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Политика 27 июня 2025 11:37

В Минске началось заседание ЕАЭС в узком составе

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Во Дворце Независимости в Минске началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. Встреча проходит при участии президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме главы российского государства и президента Белоруссии Александра Лукашенко, принимающего саммит, в мероприятии участвуют президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Киргизии Садыр Жапаров. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подключился к заседанию по видеосвязи.

Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в рамках этой закрытой встречи главы государств смогут обсудить наиболее чувствительные вопросы в рамках ЕАЭС. После доклада главы коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева планируется проведение свободной дискуссии.

Позже состоится заседание совета в расширенном формате. К нему присоединятся представители государств-наблюдателей — Кубы и Узбекистана, а также стран-гостей — Монголии и Объединённых Арабских Эмиратов.

#еаэс #Владимир Путин #Александр Лукашенко #Касым-Жомарт Токаев #минск
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