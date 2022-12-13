В АПК Татарстана не хватает агрономов, ветврачей, но больше всего механизаторов

В агропромышленном комплексе Татарстана работает более 70 тыс. человек. При этом сельхозсфера продолжает испытывать значительный недостаток квалифицированных специалистов. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марсель Махмутов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В республике, как и в целом по России, остро стоит проблема обеспечения сельхозпредприятий кадрами и является приоритетной», – заявил спикер.

По словам Махмутова, в Татарстане необходимо 96 агрономов, 73 зоотехника, 133 ветеринарных врача, 69 инженеров, 25 экономистов, 49 бухгалтеров. Кроме того, требуется большое количество механизаторов – 760 человек, а также представителей других сельскохозяйственных профессий – около 1,5 тыс. человек.

«Профессия не самая легкая и модная сегодня. Все-таки нужно вставать очень рано, иногда и физический труд весь день на улице. Есть те, кто, уезжая из сел в город на обучение, к сожалению, уже не хотят возвращаться. Это не всех касается. Многие возвращаются в родные села и продолжают трудиться. У нас есть целые трудовые династии, и мы гордимся такими людьми», – пояснил замминистра.

Он подчеркнул, что важным фактором для закрепления молодежи в АПК является финансовая поддержка. В частности, молодым специалистам предусмотрены единовременные денежные выплаты в размере 300 тыс. рублей для выпускников вузов и 150 тыс. рублей – для выпускников техникумов. «Плюс ежемесячные доплаты из бюджета к основной зарплате в сумме 7,5 тыс. в течение года. Действует механизм целевой подготовки кадров для сельхозпредприятий», – добавил спикер.

Махмутов заметил, что необходимы проекты, повышающие престиж профессии. «Конкурс “Лучший по профессии” является примером таких проектов», – заключил он.