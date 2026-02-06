В Минсельхозпроде РТ назначен новый замминистра

Марат Каримов (в центре)

Фото: agro.tatarstan.ru

В Минсельхозпроде РТ назначен новый заместитель министра – Марат Каримов. Он будет курировать инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, сектор по техническому перевооружению и охране труда, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2023 году Марат Габделхаевич Каримов был включен в кадровый резерв Раиса РТ. Он показал себя с достойной стороны. У него большой опыт и огромный потенциал», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Каримов окончил Казанский государственный аграрный университет по специальности экономист-менеджер направления «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».

В сфере АПК он работает с 2006 года. С 2019 года занимал должность генерального директора агрофирмы «Кырлай».