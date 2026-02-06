news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 6 февраля 2026 10:03

В Минсельхозпроде РТ назначен новый замминистра

Читайте нас в
Телеграм
В Минсельхозпроде РТ назначен новый замминистра
Марат Каримов (в центре)
Фото: agro.tatarstan.ru

В Минсельхозпроде РТ назначен новый заместитель министра – Марат Каримов. Он будет курировать инженерно-техническое обеспечение агропромышленного комплекса, сектор по техническому перевооружению и охране труда, сообщает пресс-служба ведомства.

«В 2023 году Марат Габделхаевич Каримов был включен в кадровый резерв Раиса РТ. Он показал себя с достойной стороны. У него большой опыт и огромный потенциал», – сказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Каримов окончил Казанский государственный аграрный университет по специальности экономист-менеджер направления «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».

В сфере АПК он работает с 2006 года. С 2019 года занимал должность генерального директора агрофирмы «Кырлай».

#минсельхозпрод рт #замминистра
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

В Белоруссии нашли могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова

5 февраля 2026
Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

Конец СНВ-3: Россия и США остались без ядерного договора – что это значит для мира

5 февраля 2026