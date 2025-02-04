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Общество 4 февраля 2025 15:41

Эксперты объяснили, как правильно выбирать цветы

Эксперты объяснили, как правильно выбирать цветы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рассказало, как правильно выбирать качественные цветы, сообщает «Радио 1».

Во-первых, необходимо обратить внимание на внешний вид цветов. Свежие экземпляры имеют яркие насыщенные оттенки и неповрежденные лепестки, пояснили в ведомстве.

Во-вторых, следует убедиться, что рубашечные листья бутона не оборваны. Это может указывать на недавнюю доставку цветка в магазин.

В-третьих, полезно оценить состояние листьев и стебля: если эти части растения здоровы, они имеют ярко-зеленый цвет.

Кроме того, в подмосковном Минсельхозпроде напомнили о правилах хранения цветов: они должны стоять в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей и источников тепла.

#цветы #полезная информация
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