news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 апреля 2026 17:05

В Минпросвещения заявили, что 11-летнее обучение в школах отвечает потребностям детей

Читайте нас в
Телеграм

Одиннадцатилетнее обучение в школах полностью соответствует потребностям детей, заявили в пресс-службе Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

В пятницу глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью агентству высказал мнение, что детям может быть достаточно десятилетнего образования.

В министерстве подчеркнули, что срок получения среднего общего образования в России составляет 11 лет и на сегодняшний день эта система зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Пресс-служба Минпросвещения привела его слова о том, что, прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение.

В ведомстве добавили, что последовательно совершенствуют систему образования.

#минпросвещения рф #сергей кравцов #Школа
news_right_1
news_right_2
news_bot
Чай с хазратом: как защититься от шайтана и может ли джинн вселиться в человека

Переплаты по кредитам и займам ограничили в России

Новости партнеров