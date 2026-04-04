В Минпросвещения заявили, что 11-летнее обучение в школах отвечает потребностям детей

Одиннадцатилетнее обучение в школах полностью соответствует потребностям детей, заявили в пресс-службе Минпросвещения, сообщает РИА Новости.

В пятницу глава Российской академии наук Геннадий Красников в интервью агентству высказал мнение, что детям может быть достаточно десятилетнего образования.

В министерстве подчеркнули, что срок получения среднего общего образования в России составляет 11 лет и на сегодняшний день эта система зарекомендовала себя как полностью отвечающая потребностям детей.

Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что инициативы об изменении сложившейся системы требуют взвешенного подхода. Пресс-служба Минпросвещения привела его слова о том, что, прежде чем говорить о сокращении сроков обучения, необходимо оценить возможные риски и провести широкое профессиональное обсуждение.

В ведомстве добавили, что последовательно совершенствуют систему образования.