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В Минпросвещения рассказали, как хотят повысить финансовую грамотность у россиян
В Минпросвещения РФ планируют повышать финансовую грамотность у населения с помощью специальных рубрик в соцсетях. Как сообщили журналисту «Татар-Информа», запуск проекта планируется уже во втором квартале 2024 года.
«В официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» запланирован запуск рубрики #ФинГрамотность, в рамках которой пользователям будут даваться ответы на самые популярные вопросы по финансовой грамотности», - поделились в ведомстве.
Уточняется, что участвовать в ведении рубрики будут учителя Всероссийского сообщества наставников-просветителей.
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