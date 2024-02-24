В Минпросвещения рассказали, как хотят повысить финансовую грамотность у россиян

В Минпросвещения РФ планируют повышать финансовую грамотность у населения с помощью специальных рубрик в соцсетях. Как сообщили журналисту «Татар-Информа», запуск проекта планируется уже во втором квартале 2024 года.

«В официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» запланирован запуск рубрики #ФинГрамотность, в рамках которой пользователям будут даваться ответы на самые популярные вопросы по финансовой грамотности», - поделились в ведомстве.

Уточняется, что участвовать в ведении рубрики будут учителя Всероссийского сообщества наставников-просветителей.