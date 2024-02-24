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Экономика 24 февраля 2024 07:00

В Минпросвещения рассказали, как хотят повысить финансовую грамотность у россиян

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В Минпросвещения РФ планируют повышать финансовую грамотность у населения с помощью специальных рубрик в соцсетях. Как сообщили журналисту «Татар-Информа», запуск проекта планируется уже во втором квартале 2024 года.

«В официальных аккаунтах Минпросвещения России в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» запланирован запуск рубрики #ФинГрамотность, в рамках которой пользователям будут даваться ответы на самые популярные вопросы по финансовой грамотности», - поделились в ведомстве.

Уточняется, что участвовать в ведении рубрики будут учителя Всероссийского сообщества наставников-просветителей.

#минпросвещение рф #финансовая грамотность #учебники #книги #Россия
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