В Минпросвещения РФ объяснили, почему убрали один урок родной речи у первоклассников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В России решили сократить количество часов для изучения родного языка и родной литературы, чтобы нормативы нагрузки для первоклассников соответствовали санитарным нормам (сокр. СанПиН). Такой ответ дали в Минпросвещения РФ, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, что нововведения вступают в силу с 1 сентября 2025 года. Так, если раньше отводили два часа на изучение родного языка, то с сентября остается час (в пересчете на год — 51 час вместо 59). Аналогично – с родной литературой: с сентября ее в первой четверти вообще не будет, зато она останется в остальных четвертях (в пересчете на год — 25 часов родной литературы вместо 33).

«Нормативы нагрузки для первоклассников скорректированы для того, чтобы соответствовать СанПиН... Согласно этому документу, объем ежедневной максимальной нагрузки для обучающихся в первом классе не должен превышать четырех уроков, или 20 часов в неделю. 21 час допустим только в том случае, если лишний урок — физкультура», - ответили в министерстве.

В Минпросвещения подчеркнули, что для выполнения требований санитарных норм, пришлось сократить один час какого-то одного предмета, но в итоге выбрали родной язык и родную литературу. При этом в министерстве подчеркнули, что предметы по-прежнему можно будет изучать на внеурочных занятиях.