Общество 13 декабря 2025 08:27

В Минпросвещения РФ назвали рекомендуемые даты зимних каникул для школьников

Минпросвещения РФ рекомендует школам провести каникулы между второй и третьей четвертью с 31 декабря по 11 января. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», – сообщают в Министерстве.

Кроме того, в ведомстве отмечают, что длительность каникул должна составлять как минимум семь календарных дней, а Федеральный учебный план предусматривает их продолжительность в девять календарных дней.

