Общество 28 ноября 2025 08:27

В Минпросвещения рассказали про самые популярные специальности в ссузах за 2025 год

В Министерстве просвещения РФ рассказали, какие специальности при поступлении в колледжи оказались самыми востребованными среди выпускников школ. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что абитуриенты, поступавшие в российские колледжи в 2025 году, отдавали наибольшее предпочтение техническим специальностям, таким как «Машиностроение и промышленное производство» и «Программирование и IT-технологии». Популярной стала также специальность «Строительство и архитектура».

Несмотря на востребованность технических программ обучения, к гуманитарным специальностям также был проявлен значительный интерес. Абитуриенты чаще всего поступали на направления, связанные с медициной, педагогикой начальных классов, а также сферой туризма и гостиничного бизнеса.

