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В Минпросвещения рассказали об изменениях в школьном курсе обществознания
Уроки обществознания не исчезнут из школьной программы, но в курс внесут серьезные изменения. Так, предполагается, что предмет будет преподаваться с 9-го, а не 6-го класса, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения России Сергея Кравцова.
«Обществознание у нас начинается с 9-го класса, это будет практико-ориентированный курс, в том числе и правового воспитания», — заявил глава ведомства во время заседания комитета Госдумы по просвещению.
Согласно проекту министерства, из школьной программы в 6-8-х классах уберут обществознание, в 9-м и 10-м классе будет проводиться по одному уроку в неделю. В 11-м классе сокращать количество часов не планируют, поэтому останется по два урока в неделю.
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