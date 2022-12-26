В Минпромторге заявили о планах нарастить выпуск отечественных авто до 80% к 2030 году

До 2030 года доля отечественной автомобильной продукции в России должна увеличиться с 40% до 80%. На первом этапе реализации этой цели до 2025 года планируется нарастить производство автокомпонентов и автомобилей. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает пресс-служба Правительства.

«Стратегия развития автомобильной отрасли сопряжена с инициативами правительства по электромобилям, водородной энергетике и беспилотным логистическим коридорам. Основные цели — это обеспечение технологического суверенитета и удовлетворение спроса за счет отечественной продукции и увеличения количества автомобилей, выпускаемых на одной платформе», — пояснил вице-премьер.

Он отметил, что на производство отечественных материалов будет направлена часть финансирования через госпрограмму Фонда развития промышленности. Мантуров напомнил, что в этом году ее объем увеличен до 50 млрд рублей.

По словам вице-премьера, также планируется развитие гибридов и электромобилей, машин на водороде и газе. К 2035 году производство электромобилей в стране должно выйти на 25-процентную долю рынка.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал главу Минпромторга и решил утвердить стратегии развития металлургической промышленности и автопрома.

«Необходимо максимально быстро приступить к реализации всех наших планов. От успеха будет зависеть не только развитие этой конкретной и, безусловно, важной для экономики отрасли, но и уровень жизни миллионов наших граждан», — подчеркнул Председатель Правительства.