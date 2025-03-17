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Экономика 17 марта 2025 23:37

В Минпромторге РТ указали на перспективы сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией

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В Минпромторге РТ указали на перспективы сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией
Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

В Министерстве промышленности и торговли РТ замглавы ведомства Герман Лернер провел встречу с представителями «Белорусской универсальной товарной биржи». Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.

Во встрече также приняли участие глава отделения Посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько и Торгово-экономический представитель РТ в Минске Ильхам Кашапов.

Лернер в рамках мероприятия рассказал присутствующим о промышленном потенциале РТ.

«Полный потенциал сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией не раскрыт, и мы готовы к диалогу по вопросам его развития», – сказал он.

Замминистра добавил, что татарстанские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами.

«Белорусская универсальная товарная биржа» – это экономический инструмент, созданный по инициативе Президента страны. Ее основной функционал состоит в формировании оптового товарного рынка, а также развитии экспорта белорусской продукции.

#минпромторг рт #Татарстан #Белоруссия
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