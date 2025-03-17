В Минпромторге РТ указали на перспективы сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией
В Министерстве промышленности и торговли РТ замглавы ведомства Герман Лернер провел встречу с представителями «Белорусской универсальной товарной биржи». Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга Татарстана.
Во встрече также приняли участие глава отделения Посольства Белоруссии в Казани Виктор Щетько и Торгово-экономический представитель РТ в Минске Ильхам Кашапов.
Лернер в рамках мероприятия рассказал присутствующим о промышленном потенциале РТ.
«Полный потенциал сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией не раскрыт, и мы готовы к диалогу по вопросам его развития», – сказал он.
Замминистра добавил, что татарстанские предприятия заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими коллегами.
«Белорусская универсальная товарная биржа» – это экономический инструмент, созданный по инициативе Президента страны. Ее основной функционал состоит в формировании оптового товарного рынка, а также развитии экспорта белорусской продукции.