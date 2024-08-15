В Минпромторге РТ рассказали о значении модернизации печей пиролиза КОСа по технологии РФ

Модернизация печей пиролиза «Казаньоргсинтеза» на основе российских технологий оказывает позитивное влияние на непрерывность цепочки создания готовой полимерной продукции в самых разных отраслях: от медицины до агропромышленного сектора. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Дмитрий Гуськов.

На казанском предприятии впервые в России реализован проект по полному техническому перевооружению печей пиролиза на основе российских технологий. Ключевая цель проекта – повышение эффективности переработки сырья, а также обеспечение резерва производства в период остановочного ремонта пиролизного завода. Модернизации подлежали две печи пиролиза, установленные на «Казаньоргсинтезе» более 50 лет назад. Реализация проекта обеспечила возможность эксплуатации производственных мощностей на стабильно высоких нагрузках.

«Проект по модернизации печей пиролиза на основе российских технологий позволил выровнять производительность в период плановых остановочных ремонтов и гарантировать непрерывность цепочки создания готовой полимерной продукции в самых разных отраслях: от медицины до агропромышленного сектора. Мощность модернизированных печей выросла на 31,5%», – отметил Дмитрий Гуськов.

Как сообщало ранее предприятие, проект увеличил технологическую независимость «Казаньоргсинтеза», исключив риск внеплановых остановок, связанных с непоставкой зарубежного оборудования.

В роли лицензиара технологии выступила компания «Алитер Акси» (Санкт-Петербург). В реализации проекта также приняли участие научно-производственные компании из Дзержинска, Тольятти, Москвы, Санкт-Петербурга и Волгоградской области.

Впервые на данном производстве была внедрена автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) от российских разработчиков – ГК «Прософт-Системы» совместно с компанией «Химпромпроект».

Благодаря полному техническому перевооружению удельные выбросы в атмосферу от двух печей пиролиза снижены на 15%. Этого удалось достичь за счет применения новых горелок, а также благодаря более высокой энергоэффективности новых печей.