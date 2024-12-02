В Минпромторге России считают проблемой развитие сервисов доставки

Сервисы доставки оттягивают рабочую силу из производительных секторов экономики. Только курьерами в России работают порядка 1,5 млн человек, заявил во время круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

«Сервисы, при этом они каким-то образом дотируются инвесторами, площадками за счет каких-то ресурсов. То есть убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных секторов экономики, столь дефицитный ресурс как трудовые силы», — приводит его слова ТАСС.

По мнению представителя министерства, такие потери экономика России не может себе позволить, ведь нехватка кадров понижает эффективность работы ее рентабельных сегментов.

Еще одна угроза, о которой заявил Кузнецов, заключается в том, что доставки «отучили» россиян от походов в магазины. «Но это тоже вопрос, хоть философский, но важный», — полагает он.