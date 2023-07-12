Минпромторг РФ заявил о планах провести в этом году в Татарстане винную ярмарку

В этом году в Татарстане может пройти винная ярмарка, на которой потребителям представят отечественные напитки. Об этом статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил в интервью ТАСС.

По словам Евтухова, кроме Татарстана, винные ярмарки запланированы в этом году также в Ярославской, Самарской, Свердловской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской областях и Башкирии. Такие мероприятия он назвал «хорошим каналом продаж» российского продукта. В прошлом году подобные ярмарки прошли в Москве, Калужской, Брянской и Воронежской областях.

«Сейчас продажи отечественного вина в торговых сетях – на уровне 52% тихие, 68% игристые от общих объемов, – добавил он. – Торговые сети отмечают, что во время проведения акции «Дни российских вин», которую с 2018 года организуют Минпромторг и Минсельхоз, продажи российского вина увеличиваются на 35%».

При проведении подобных «активностей», а также увеличении производства вина, продажи будут расти, убежден Евтухов. По его мнению, россияне уже «распробовали» отечественное вино и убедились, что оно не уступает зарубежному.