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21 октября 2021  11:21

В Минпромторге оценили запасы вакцин от коронавируса в России

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До конца этого года российские производители планируют выпустить более 300 млн доз вакцин от Covid-19. Об этом сообщет РИА Новости.

«До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 млн доз всех вакцин. Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца», — приводит слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова его пресс-служба. 

Всего к сегодняшнему дню в гражданский оборот уже вышло около 95 млн доз всех вакцин, включая и однокомпонентный «Спутник Лайт».

#Коронавирус #денис мантуров
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