В Минпромторге оценили запасы вакцин от коронавируса в России

До конца этого года российские производители планируют выпустить более 300 млн доз вакцин от Covid-19. Об этом сообщет РИА Новости.

«До конца 2021 года планируется произвести еще более 300 млн доз всех вакцин. Запас вакцин сформирован не менее чем на два месяца», — приводит слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова его пресс-служба.

Всего к сегодняшнему дню в гражданский оборот уже вышло около 95 млн доз всех вакцин, включая и однокомпонентный «Спутник Лайт».